Авария на трассе в Сухановке оставила двоих детей без матери

Жители села Сухановка Кузнецкого района Пензенской области опасаются за собственные жизни и жизни своих детей. На федеральной трассе, которая проходит через населенный пункт, постоянно гибнут люди.

Последняя трагедия случилась несколько дней назад. Возле нерегулируемого пешеходного перехода минивэн на высокой скорости сбил женщину с ребенком. Местные жители не раз обращались в администрацию Кузнецкого района с просьбой установить светофор и освещение вдоль магистрали, но сама трасса и прилегающая к ней территория - это зона ответственности федерального дорожного агентства. Чтобы ускорить решение проблемы жители Сухановки озвучили ее в ходе «прямой линии» губернатора Пензенской области. Иван Белозерцев обещал сделать все возможное, ведь это - вопрос жизни смерти.

С молодой матерью Екатериной Кузьмичевой на кладбище в Сухановке прощались всем селом. Девушке было 32 года, у нее остались двое детей. Старший сын погибшей, учащийся школы, сейчас в реанимации. Как говорят очевидцы, мать сумела в последний момент оттолкнуть его от летящего на высокой скорости минивэна. Женщина и ребенок всего лишь собирались перейти трассу по пешеходному переходу. Эта трагедия, уверены сельчане, не последняя. В Сухановке это уже шестые похороны за последний год.

«Дочь сбила машина. Надо как-то решать этот вопрос. Нас кто-нибудь, когда-нибудь услышит или нет? После одного происшествия без матери остались двое детей, один еще, может, инвалидом будет», - рассказала жительница села Сухановка Ольга Левшова.

«Почему нет знака ограничения скорости, что движение по населенному пункту? Тем более, здесь подъем-спуск, ограниченная видимость, когда с моста спускаешься. И, как минимум, до 70 километров в час должны снижать скорость», - сказал брат погибшей Андрей Сергеев.

Кадры с места происшествия ясно дают понять: женщину с ребенком сбили на обочине, когда они направлялись к пешеходному переходу. Он нерегулируемый и знаков ограничения скорости поблизости от него тоже нет.

На обочине, где произошла трагедия, - траурные цветы. Ежедневно там проходят десятки человек. В основном это те, кому необходимо добраться от Сухановки до Кузнецка - школьники и их мамы. Другого пути, кроме как по узкой обочине, у них просто нет.

В районной администрации заверяют, что знают о жертвах, но в вопросе дорожной безопасности целиком зависят от организации, которая обслуживают федеральную трассу М-5. Именно ей принадлежит участок от Сухановки до Кузнецка. Проект переоснащения якобы в разработке, но главный вопрос в сроках, ведь счет идет на человеческие жизни.

«Решение связано с выделением денежных средств, их получение запланировано в первом квартале 2020 года. На сегодняшний день есть уверенность, что данный срок перенесут, но данной команды пока не поступило», - прокомментировал заместитель главы администрации Кузнецкого района Вячеслав Чварков.

Жители Сухановки сумели донести свою проблему до главы региона. Они дозвонились на «прямую линию» Ивана Белозерцева.

«Я после сегодняшней линии буду разговаривать с руководством в Москве, чтобы они попытались внести в план изменения и сделать пешеходный переход со светофорным объектом в 2019 году. Я подключусь к этой работе», - ответил он.

По мнению жителей, проблема решается просто: достаточно ввести ограничение скорости, сделать искусственное освещение у перехода и, как максимум, поставить у него светофор.

Родные Екатерины Кузьмичевой уверенны, что будь опасный участок чуть более приспособлен для пешеходов, женщина и ее ребенок могли бы вернуться домой.