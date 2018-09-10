Авария на трассе в Пензе унесла две жизни

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 9 сентября в 5.30 на 638 километре трассы М-5 «Урал» автомобиль Citroеn, водителем которого был 32-летний мужчина, врезался в препятствие.

В результате аварии погибли водитель и 20-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении авто. Кроме того, пострадали двое пассажиров 1984 и 1988 годов рождения, их с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверк, пишет ИА «Пенза-Пресс».