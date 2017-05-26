28 мая 2017, 13:46Общество Атяшкин: В предварительном голосовании ЕР участвует 30% молодежи 28 мая руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иван Атяшкин утром побывал на нескольких счетных участках с целью посмотреть, как проходит голосование и насколько активны избиратели.

Иван Атяшкин, сам являющийся участником предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты ЗакСобрания, отметил, что в процедуре принимает участие порядка 30% молодежи.

«Такой интерес говорит лишь об одном – нам, молодым людям, небезразлично будущее нашего региона. Мы готовы работать на благо нашей малой Родины, совместными усилиями создавать благоприятные и комфортные условия для проживания», - отметил он.

На территории Пензенской области работает 221 счетный участок, они закроются в 20.00. Любой житель региона может проголосовать за одного или нескольких зарегистрированных участников предварительного голосования.

Узнать, где находится избирательный участок, можно на сайте http://pg.er.ru/, а также по телефону «горячей линии» - (8412) 68-71-52.

Общество

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/5/28/ivan-atyashkin-golosovanie-prohodit-otkryto-legitimno-i-konkurentno/