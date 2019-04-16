Виктор Кувайцев раскритиковал работы по ямочному ремонту дорог

Наладить круглосуточную работу асфальтобетонного завода. Этого на еженедельной планерке в городской администрации потребовал мэр Виктор Кувайцев. На сегодняшнем этапе дорожных работ это необходимо, чтобы в полном объеме выполнить ямочный ремонт и поддерживать в проезжем состоянии магистрали, которые будут отремонтированы по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» летом.

Дорогу на улице Перспективной асфальтируют по традиционно русской технологии: один работает, трое наблюдают. Параллельно другая группа рабочих заканчивает очередной перерыв. А между тем в докладе директора департамента ЖКХ эта магистраль значится отремонтированной.

«Выполнен ремонт общей площадью 497 квадратных метров - это на улицах Перспективной, Чаадаева, Новоселов, проезде Пестеля. Инновационным способом - 375 метров - на Измайловском путепроводе, на улицах Свердлова, Набережной реки Мойки и Луначарского», - прокомментировал директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин.

У главы администрации города другие данные. По его наблюдениям, на пензенских дорогах сейчас нет ни одного завершенного объекта: дорожники опаздывают по всем срокам. Ведь ямочный ремонт должен быть закончен до майских праздников. Как предположил мэр, решающую роль играет организация рабочего процесса, в том числе - на асфальтобетонном заводе.

«Заехал утром на асфальтобетонный завод, который должен сейчас работать в круглосуточном режиме, мы об этом договаривались. Посмотрел книгу регистрации, сколько за вчерашний день подготовили смеси и вывезли на улично-дорожную сеть на ремонт. Оказалось, что мы используем лишь десятую часть возможностей завода», - рассказал Виктор Кувайцев.

Другая сторона приведения город в порядок - уборка накопившегося за зиму мусора и борьба с пылью. Во многих районах, даже если и проводились субботники, мешки с мусором остаются невывезенными. Виктор Кувайцев отметил неслаженность работы коммунальных служб. Наибольшие претензии вызвала работа МУПа «Пензадормост». По данным, озвученным на планерке, всего по городу ежедневно дороги убирают около 11 единиц спецтехники.

Виктор Кувайцев поручил проверить, как решился вопрос с оплатой труда рабочих и не пошли ли выделенные средства на заработную плату лишь руководящего звена предприятия, а также активизировать работу по уборке города. Крайний срок для коммунальных служб - 20 апреля. На эту дату назначен большой городской субботник (0+).