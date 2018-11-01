Артисты «Злато-Серебро» порадуют пензенцев юбилейной программой

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01 ноября 2018, 19:44Культура
Ансамбль «Злато-Серебро» готовится порадовать жителей и гостей Пензы яркой программой (6+), посвященной сразу двум юбилейным датам: 15 лет исполняется самому коллективу и 25 лет - творческой деятельности его солистки Натальи Мещеряковой.
В программу войдут только лучшие номера.
«Пригласили, как полагается, на день рождения, очень много друзей. Практически все номера будут сопровождаться танцами, либо приглашенными артистами, нашими близкими друзьями, с которыми работаем. Будут и народные песни, и полюбившиеся зрителю визитные карточки», - рассказала Наталья Мещерякова.
Кроме того, с важной датой коллектив поздравят известные артисты и творческие коллективы «Казачья застава», музыкант Семен Гольцман и театр эстрады «Провинция». Юбилейный вечер состоится в большом зале филармонии 8 ноября в 19.00.
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