Артисты «Злато-Серебро» порадуют пензенцев юбилейной программой

Ансамбль «Злато-Серебро» готовится порадовать жителей и гостей Пензы яркой программой (6+), посвященной сразу двум юбилейным датам: 15 лет исполняется самому коллективу и 25 лет - творческой деятельности его солистки Натальи Мещеряковой.

В программу войдут только лучшие номера.

«Пригласили, как полагается, на день рождения, очень много друзей. Практически все номера будут сопровождаться танцами, либо приглашенными артистами, нашими близкими друзьями, с которыми работаем. Будут и народные песни, и полюбившиеся зрителю визитные карточки», - рассказала Наталья Мещерякова.

Кроме того, с важной датой коллектив поздравят известные артисты и творческие коллективы «Казачья застава», музыкант Семен Гольцман и театр эстрады «Провинция». Юбилейный вечер состоится в большом зале филармонии 8 ноября в 19.00.