Артисты «Пензаконцерта» поддержали инициативу губернатора

20 февраля 2020, 15:37Общество
Пензенские артисты поддержали челлендж (0+) губернатора Ивана Белозерцева и разместили в Сети видео с записью военной песни.
«В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне артисты «Пензаконцерта» Марта Серебрякова, Виктор Венедиктов и ансамбль «Губерния» поем песни военных лет», - сказала исполнительница.
Вокалистка отметила, что таким образом они поддержали инициативу главы региона. На записи – песня «На солнечной поляночке».
Напомним, в середине февраля губернатор Иван Белозерцев сыграл на гармони песню «Огонек», запись со своим исполнением он разместил на своей странице в Instagram. Глава региона призвал пользователей присоединиться к нему, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 февраля 2020, 19:31На улице Зеленодольской в Пензе положат 4 км асфальта
20 февраля 2020, 19:28Группа Dock In Absolute провела мастер-класс для пензенских музыкантов
20 февраля 2020, 19:23В красивую дату «20.02.2020» в Пензенской области поженились 55 пар
20 февраля 2020, 19:19Несколько пензенцев купили на фиктивном сайте турпутевку
20 февраля 2020, 19:14В Пензенской области не ожидается сильного паводка
20 февраля 2020, 19:09В Пензе прошел чемпионат профмастерства среди портных старше 50 лет
20 февраля 2020, 19:06Проблемные дома в Заре нельзя признать аварийными - эксперты
20 февраля 2020, 19:02Губернатор вручил выдающимся пензенцам госнаграды