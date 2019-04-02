Артисты инклюзивного театра показали пензенцам необычную постановку

Пенза присоединилась к акции «Зажги синим» (0+). 2 апреля она проходит во всем мире в знак того, что общество знает о проблемах граждан, страдающих аутизмом, и готово их принять. В Пензе внимание к людям с такими ментальными особенностями возникло относительно недавно, но уже созданы инклюзивные классы, в которых ребята могут получить школьное образование, и даже театральные труппы.

Пенза начала зажигаться синим с театральных подмостков. Этот цвет по всему миру является символом людей, страдающих аутизмом. В зрительном зале он был самым популярным. И даже школьники в синей форме, которые учатся вместе с детьми-аутистами и которых пригласили как гостей, все соответствовали общему колориту. Для родителей выступивших артистов даже это является сигналом, что общество может принять их детей.

«Не судите строго, подготовились, как могли. Во-первых, дети все-таки не подростки и не взрослые, плюс с особенностями развития, но они молодцы, старались», - сказала председатель общественного организации «Сила настоящего» Виктория Софьянова.

Такой формат не случаен. Магия на сцене возникала из взаимодействия, а у детей с аутизмом, главным образом, нарушено именно оно, их особенность ментальна, то есть скрыта в самом сознании и внешне не очевидна. Рядом с чужими и даже знакомыми людьми они испытывают сильнейший стресс и беспомощность. От внешнего мира их чаще всего оберегают родители. Дружба, как в случае с выступавшей театральной труппой, - редкость. На сцене, как и в зале, плечом к плечу играли дети с расстройством аутистического спектра и ребята, которые пришли их поддержать. В дальнейшем эта постановка, где ребята изображали зверей, вырастет в спектакль «Цирк» (0+).

«Просто любили театр, ничего не знали почти. Для нас это был эксперимент. Только после знакомства с этими детьми начала что-то изучать, и дочка тоже», - рассказала участница театральных зарисовок Наталья Нестерова.

Такой формат для информирования об аутизме в областном центре прошел впервые. До этого акция «Зажги синим» проходила целиком на площадке перед драматическим театром. На этот раз - лишь финальная часть - как знак открытости обществу.