Артисты дома народного творчества представили пензенцам лучшие номера

В Пензе состоялся отчетный концерт коллективов областного дома народного творчества. В программу вошли лучшие номера ансамблей «Казачата», «Славяне», танцевальных студий «Аксиома» и «РАЖ», а так же модельного агентства и оперной студии.

На сцене областной филармонии закружились в хороводе артисты пензенского дома народного творчества. Это учреждение считается уникальным, в первую очередь, потому что является базовой площадкой лучших ансамблей и студий региона. В отчетном концерте приняли участие шесть коллективов, а это свыше 300 артистов. Только в студии детского эстрадного танца «РАЖ» занимается порядка 150 ребятишек от 4 до 15 лет.

«Мы редко танцуем на таких больших площадках, потому что их не так много в городе. Естественно дети, которые сегодня впервые выступают, очень переживают, волнуются, будем надеяться, что у них все получится», - сказала руководитель студии детского эстрадного танца «РАЖ» Татьяна Ломака.

Яркий музыкальный отчет за год - это лучшие номера из репертуара ансамблей. Если хореография, то со смыслом, а если фольклор, то обязательно знакомый каждому зрителю.

«Мы занимаемся этнографией, поем под баян и гармонь, акапельно, но сегодня исполнили задорные народные песни в обработке», - рассказала художественный руководитель ансамбля «Славяне» Ольга Симакова.

У каждого артиста - своя формула успеха, в концертную программу вошли песенные и танцевальные постановки, благодаря которым эти коллективы признаны лауреатами всероссийских и международных творческих конкурсов. Когда пензенские таланты собираются вместе на одной концертной площадке, им не до конкуренции, главное - порадовать публику.

«Они готовят не только коллективы для работы на площадках города, а также в муниципальных учреждениях культуры, кроме того, за 2018 год ансамбли побывали в самых отдаленных местах, деревнях, там с огромной радостью встречаются и всегда ждут наших артистов», - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Родителям воспитанников и руководителям коллективов вручили благодарственные письма регионального министерства культуры и туризма. После удачного закрытия творческого сезона, артисты намерены обновить программу и с новыми номерами, уже в 2019 году, покорять еще больше творческих вершин.