В Пензу вернутся звезды Jazz May

Музыканты выступали в Пензе два года назад. А сейчас вернулись в рамках собственного тура по России, и проекта Jazz May Stars. Задумка организаторов проста - возвращать в Пензу особо полюбившихся местному зрителю музыкантов.

«Прошло почти два года, за это немного изменили стиль, поменялся барабанщик, это тоже сильно сказывается на звучании. Кроме того, планируем исполнить новые композиции, которые пензенцы еще не слышали», - рассказал лидер коллектива Dock In Absolute Жан-Филипп Кош.

Эмоции этой новой музыки - более серьезны, и даже трагичны. Материала, как замечают исполнители, со времени прошлого визита в Пензу, действительно, скопилось немало. После тура по России они рассчитывают записать новый альбом.

То, как они определяют, кого из многочисленных музыкантов, выступавших на Jazz May, вернуть в Пензу, организаторы описывают довольно просто: формула успеха измеряется децибелами от аплодисментов. Фестивалю больше восьми лет, и во всех случаях успех того или иного исполнителя виден сразу.

«Это совершенно непредсказуемый момент, мы просто смотрим на реакцию публики. Такая технология использовалась на популярных радио-шоу Америки в 40-е годы, хотя и сейчас не теряет актуальности», - сказал продюсер фестиваля Олег Рубцов.

Если пользоваться такой терминологией, то трио из Люксембурга вновь достигло самой высокой отметки и значения фурор. Кого еще из исполнителей, ставших частью Jazz May, в Пензе увидят снова, пока остается вопросом. Известна только одна из утвержденных дат - 2 марта. В этот день на сцену областной филармонии выйдет джазовый оркестр под управлением Петра Востокова (6+).