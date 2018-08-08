Работники архива из Белинского района выиграли 50 тысяч рублей

В Пензе подвели итоги конкурса среди работников архивов и музейных центров. Участники приехали в столицу региона почти из всех районов.

На встрече отметили, что после создания Комитета по делам архивов Пензенской области работа архивистов стала более эффективной. Так, организация выиграла грант на один миллион рублей. Эти деньги были потрачены на оцифровку документов. Кроме того, из бюджета области выделили средства на покупку 300 специальных коробок для хранения архивных бумаг.

«Пять лет бились над тем, чтобы найти здание под архив. Все фонды уже переполнены, через полтора года мы не смогли бы больше принимать дела. По поручению губернатора, было приобретено здание в Бессоновке. Оно комфортное, со своей котельной, подсобным помещением, и площадь большая», - рассказал председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

По итогам конкурса первое место занял Белинский район. Специалисты, которые его представляли, получат 50 тысяч рублей. Второе место разделили Вадинский и Наровчатский районы. Их премии - по 35 тысяч рублей. По 15 тысяч рублей за третье место получили архивисты Никольского и Кузнецкого районов.