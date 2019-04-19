Арбеково – в дыму. На ул. Ладожской вспыхнула трава

В Пензе на улице Ладожской утром 19 апреля произошел пожар. Об этом очевидец сообщил в Сети.

Пензячка опубликовала видеозапись в сообществе соцсети Instagram. Он рассказал, что трава загорелась возле домов №148 и 150 за гаражами.

Судя по кадрам, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Пока официальной информации нет.

Напомним, это не первый подобный инцидент, один из пожаров произошел в Пензенском районе 18 апреля. Также не так давно горело поле в деревне Ольшанка, пишет ИА «Пенза-Пресс».