Арабские студенты познакомили пензенцев с особенностями своей культуры

В Пензенском государственном университете прошел «День арабской культуры». Представители 12 ближневосточных государств познакомили студентов с особенностями своих народов. Этнофестиваль прошел в преддверии «Дня арабского языка», который отметят в ПГУ 18 декабря (12+).

От самых известных достопримечательностей и символов до национальных валют. Экспонаты выставки, которая открылась в рамках форума «День арабской культуры», тщательно подбирали сами иностранные студенты. Они постарались сделать все, чтобы как можно подробнее рассказать о своей Родине.

«В Иордании есть город Петра. Он является одним из семи новых чудес света. Его длина составляет два километра, присутствует большой коридор, а с двух сторон все выполнено из камня», - рассказал студент ПГУ из Аммана Исса Альзгул.

Удивлять россиян национальными традициями и обычаями иностранным студентам не привыкать. Еще когда только знакомились с сокурсниками, они ответили не на один десяток вопросов.

«Понравилось, что русские друзья меня спросили про национальный костюм, сувениры, язык, культуру и пирамиды», - сказал студент ПГУ из Кены Мохамед Абдельрахман.

К этническим танцам присоединились и почетные гости. На форум приехали мэры сразу четырех крупных городов Ливана, чтобы поздравить соотечественников и заодно узнать, как они обустроились в Пензенской области. Кроме того, у представителей делегации были и конкретные деловые предложения. Они прямо заявили, что дорожат дружбой с Россией и настроены на более тесное сотрудничество.

«Оно продолжается уже в течение пяти лет. Мы высоко оцениваем Пензенский госуниверситет в сфере образования, здесь учатся очень много студентов из Ливана и арабских стран. Диплом ПГУ очень достойный, и для нас это очень престижно», - отметил генеральный советник Федерации ректоров российских и арабских университетов Башир Самаха.

«От арабской делегации поступило предложение об открытии в Ливане школы русского языка, или даже филиала ПГУ в их стране, причем они предлагают выгодные условия и выделяют землю», - рассказал ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

Иностранные гости отметили, что намерены направлять на обучение в Пензу еще больше молодых людей, особенно из Ливана. В ПГУ из 22 тысяч студентов 1700 - иностранцы. Свыше 300 человек - представители Ближнего Востока.