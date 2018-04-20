Ансамбль «Злато-Серебро» собрал пензенцев «У самовара»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 апреля 2018, 19:33Культура
Пензенский ансамбль «Злато-Серебро» представил зрителям не просто концерт, а уникальное шоу. Со сцены областной филармонии прозвучали самые известные и любимые застольные песни.
«Злато-Серебро» снова собрал полный зрительный зал. Ведь каждое их выступление - это неповторимое зрелищное шоу. В этот раз музыканты подготовили программу «У самовара».
«Сейчас уже не собираются дома за столом семьями, не поют песни, слова уже многие забывают, а молодежь и вовсе ничего не знает, а это наши традиции, культура», - сказала солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.
Название новой концертной программы артисты не могли не обыграть. На сцене поставили стол с угощениями, в центре которого, конечно же, был самовар. Произведения музыканты исполнили в своей традиционной манере. Лирические композиции сменялись яркими и зажигательными. Не обошлось без неожиданных сочетаний.
Артисты постарались максимально разнообразить репертуар. Каждый год ансамбль приглашает выступить вместе с ними своих друзей. В этот раз главным музыкальным гостем стал коллектив юных артистов из детского сада «Спутник», которые пришли со своим самоваром.
«Мы очень любим «Злато-Серебро», равняемся на них. У нас не кружок, это обычные воспитанники детсада, они тоже любят народные песни», - рассказала музыкальный руководитель детского сада «Спутник» Марина Будникова.
Солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова пообещала, что пензенских зрителей в 2018 году ожидают и другие сюрпризы от коллектива. Новую концертную программу ансамбль представит в ноябре.
20 апреля 2018, 19:52Пензенский журнал презентуют на книжном фестивале в Москве
20 апреля 2018, 19:47В пензенском губернаторском доме открылась выставка Александра Орловского
20 апреля 2018, 19:44В Лопатинском районе на глазах у полицейских убили женщину
20 апреля 2018, 19:42Пензенские школьники приняли участие в социально-экологической акции
20 апреля 2018, 19:37Пензенские школьники борются за поездку в лагерь «Гвардеец-2»
20 апреля 2018, 19:33Ансамбль «Злато-Серебро» собрал пензенцев «У самовара»
20 апреля 2018, 19:29Пензенцы смогут отдыхать в Сочи на особых условиях
20 апреля 2018, 19:18Пензенцы теперь могут платить коммуналку без посредников