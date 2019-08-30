Анна Кузнецова примет участие в литургии по случаю Дня знаний в Пензе

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30 августа 2019, 17:58Общество
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 31 сентября примет участие в литургии у Спасского кафедрального собора в Пензе, которая пройдет в преддверии Дня знаний.
Божественная литургия начнется в 9:00. Как сообщили в пресс-службе Пензенской епархии, с 11:00 пройдет крестный ход по улице Володарского до Богоявленского собора. Здесь митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит освящение креста, который затем поднимут на маковку.
Запланировано, что в мероприятии примут участие дети. Их ждут также игры, мастер-классы, вкусные угощения.
Возрастные ограничения - 0+.
Напомним, на время крестного хода ряд маршрутов общественного транспорта изменит схему движения. Ограничения будут действовать с 10:45 до 12:30. Со списком можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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