Анна Кузнецова примет участие в литургии по случаю Дня знаний в Пензе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 31 сентября примет участие в литургии у Спасского кафедрального собора в Пензе, которая пройдет в преддверии Дня знаний.

Божественная литургия начнется в 9:00. Как сообщили в пресс-службе Пензенской епархии, с 11:00 пройдет крестный ход по улице Володарского до Богоявленского собора. Здесь митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит освящение креста, который затем поднимут на маковку.

Запланировано, что в мероприятии примут участие дети. Их ждут также игры, мастер-классы, вкусные угощения.

Возрастные ограничения - 0+.

Напомним, на время крестного хода ряд маршрутов общественного транспорта изменит схему движения. Ограничения будут действовать с 10:45 до 12:30. Со списком можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».