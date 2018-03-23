Андрей Турчак: «Единая Россия» доказала право называться партией президента

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 марта 2018, 09:46Общество
Результаты кампании по выборам главы государства в очередной раз доказали право «Единой России» называться президентской партией. Об этом на заседании президиума генерального совета партии заявил секретарь генсовета Андрей Турчак.
«Результаты выборов и активность «Единой России» в очередной раз доказали наше право называться президентской партией», - сказал Турчак, поблагодарив партийцев и сторонников ЕР за активное участие в избирательной кампании.
«Результат, который получил наш президент, очень высокий, победа была чистой, и отрадно, что свой вклад в эту кампанию внесла «Единая Россия», поддержав выдвижение Владимира Путина на этот пост», - добавил секретарь генсовета.
Начальник управления администрации пезидента РФ по внутренней политике Андрей Ярин отметил, что на всех этапах кампании в центральном избирательном штабе Путина «чувствовали партийное плечо».
«Практически 90% из того, что мы намечали, нам удалось сделать. Оценка руководства такая, что мы с вами проделали беспрецедентную работу, сделали больше, чем сначала планировали. Тот задел, который мы создали, позволит нам совместно добиться и в сентябре (в Единый день голосования) очень неплохих результатов», - сказал он.
Как рассказал первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России», глава организационного управления Максим Жаворонков, партия при подготовке и проведении президентской кампании реализовывала несколько проектов. В частности, партийцы помогали в организации сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата.
Представители ЕР были включены во все 85 региональных избирательных штабов Путина. Кроме того, партийцы проводили мониторинг активности оппонентов и принимали участие в мероприятиях по поддержке кандидатуры действующего президента.
Отдельное внимание Жаворонков уделил проекту партийной мобилизации, к которому удалось привлечь около 11 млн партийцев.
23 марта 2018, 16:04Макс Корж отметил кавер пензенцев на свою песню
23 марта 2018, 15:34В Пензе директора автошколы наказали за невключение бензина в цену обучения
23 марта 2018, 15:04В Пензе водитель большегруза проигнорировал светофор. ВИДЕО
23 марта 2018, 14:34В Пензе появилось очередное видео про нерадивых водителей на ул. Калинина
23 марта 2018, 14:03Пензенцев напугал прикрепленный к днищу машины странный предмет
23 марта 2018, 13:33Пензенец заснял бежавшего по трассе лося
23 марта 2018, 13:02В Пензе не поделили дорогу две «Лады». ВИДЕО
23 марта 2018, 12:36Губернатор поручил усилить поддержку «вышедших» из алкоголизма семей