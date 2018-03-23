Андрей Турчак: «Единая Россия» доказала право называться партией президента

Результаты кампании по выборам главы государства в очередной раз доказали право «Единой России» называться президентской партией. Об этом на заседании президиума генерального совета партии заявил секретарь генсовета Андрей Турчак.

«Результаты выборов и активность «Единой России» в очередной раз доказали наше право называться президентской партией», - сказал Турчак, поблагодарив партийцев и сторонников ЕР за активное участие в избирательной кампании.

«Результат, который получил наш президент, очень высокий, победа была чистой, и отрадно, что свой вклад в эту кампанию внесла «Единая Россия», поддержав выдвижение Владимира Путина на этот пост», - добавил секретарь генсовета.

Начальник управления администрации пезидента РФ по внутренней политике Андрей Ярин отметил, что на всех этапах кампании в центральном избирательном штабе Путина «чувствовали партийное плечо».

«Практически 90% из того, что мы намечали, нам удалось сделать. Оценка руководства такая, что мы с вами проделали беспрецедентную работу, сделали больше, чем сначала планировали. Тот задел, который мы создали, позволит нам совместно добиться и в сентябре (в Единый день голосования) очень неплохих результатов», - сказал он.

Как рассказал первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России», глава организационного управления Максим Жаворонков, партия при подготовке и проведении президентской кампании реализовывала несколько проектов. В частности, партийцы помогали в организации сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата.

Представители ЕР были включены во все 85 региональных избирательных штабов Путина. Кроме того, партийцы проводили мониторинг активности оппонентов и принимали участие в мероприятиях по поддержке кандидатуры действующего президента.

Отдельное внимание Жаворонков уделил проекту партийной мобилизации, к которому удалось привлечь около 11 млн партийцев.