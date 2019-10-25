Андрей Лузгин поставил перед администрацией Пензы новые задачи

Мэром Пензы стал Андрей Лузгин. На эту должность претендовали четыре человека, а процесс избрания в Пензенской городской Думе длился около 2,5 часов.

В итоге новым главой администрации города стал Андрей Лузгин. Из 34 присутствующих депутатов за него проголосовали 20. В своей программе развития города он сделал упор на большую прозрачность работы мэрии, на вопросы экологии и развитие малого и среднего бизнеса.

«Мы планируем запустить социологический опрос: нам важно понять, что для граждан важно именно сейчас. В целом, первоочередная задача – это городской бюджет на 2020 год. Сейчас будет его формирование: работа с региональным и федеральным бюджетами – это завершение нацпроектов. Есть некоторые шероховатости, не все идет по плану. Подготовка к зиме, к Новому году – то, что также будет требовать первоочередного внимания». – сказал Андрей Лузгин.



На втором месте в голосовании на должность мэра оказался Георгий Камнев – его выбрали 12 депутатов. За Ивана Кирюхина проголосовал один депутат. За Дениса Леонтьева, который на сессию Гордумы не пришел, не отдали ни одного голоса.

Последуют ли за избранием нового мэра кадровые перестановки в городской администрации – остается вопросом. Первым рабочим днем Андрея Лузгина станет 1 ноября.