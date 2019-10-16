Андрей Лузгин подал заявку на должность мэра Пензы

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16 октября 2019, 15:04Бизнесновости
Первый заместитель председателя правительства региона Андрей Лузгин днем 16 октября подал заявку в конкурсную комиссию по замещению должности мэра Пензы.
Эту информацию он подтвердил корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» в ходе телефонного разговора.
«Я сегодня подал документы на конкурс по замещению должности мэра. Впереди еще – работа конкурсной комиссии, которая будет их рассматривать, обсуждение депутатов. Надеюсь, что депутаты поддержат мою кандидатуру. Есть видение, как нужно развивать город, как взаимодействовать и с населением, и с бизнесом […] Решение [для меня было] трудное, это все-таки немного другое направление работы. С другой стороны, с основными направлениями знаком, приходится заниматься вопросами развития города и в областном правительстве. Решение принято, надо продолжать двигаться в этом направлении», - сказал он.
Подал ли кто еще заявку на конкурс, не известно. Информацию вечером 16 октября обещал сообщить председатель конкурсной комиссии, глава города Владимир Мутовкин.
Андрей Лузгин занимает должность первого заместителя председателя правительства с 2018 года. До этого, с 2016 года, был заместителем председателя правительства. В 2015 году работал в этой должности в статусе «врио». В областном правительстве он занимается вопросами привлечения инвестиций и социально-экономического развития региона.
До прихода в областное правительство возглавлял ряд коммерческих предприятий. Ему 38 лет, уроженец Пензы.
Должность мэра стала вакантной после ухода с поста Виктора Кувайцева, занявшего кресло депутата Гордумы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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