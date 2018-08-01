Андрей Гришин покидает пост начальника управления ЖКХ Пензы

Андрей Гришин сообщил о том, что покидает пост руководителя управления ЖКХ города Пензы. Об этом он написал в Facebook.

«Закончился очередной этап моей жизни. Спасибо большое тем, кто был со мной эти 2,7 года, пока я работал в должности начальника управления ЖКХ г. Пензы. Считаю, что команда администрации города в настоящее время является сильнейшей, которой по плечу решение всех задач. Спасибо Виктору Кувайцеву [мэр Пензы] за предоставленную возможность поработать в этом коллективе. Передо мной стоит новый вызов и новое направление деятельности», - говорится в посте.

В комментариях горожане пожелали ему удачи на новом месте работы.

Андрей Гришин не уточнил, почему и куда уходит. Его телефон в данный момент отключен.

Кто будет исполнять обязанности руководителя управления ЖКХ, пока неизвестно: в телефонном справочнике администрации в строке «начальник» пока значится имя Андрея Гришина.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».