Андрей Гришин покидает пост начальника управления ЖКХ Пензы

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01 августа 2018, 11:03Общество
Андрей Гришин сообщил о том, что покидает пост руководителя управления ЖКХ города Пензы. Об этом он написал в Facebook.
«Закончился очередной этап моей жизни. Спасибо большое тем, кто был со мной эти 2,7 года, пока я работал в должности начальника управления ЖКХ г. Пензы. Считаю, что команда администрации города в настоящее время является сильнейшей, которой по плечу решение всех задач. Спасибо Виктору Кувайцеву [мэр Пензы] за предоставленную возможность поработать в этом коллективе. Передо мной стоит новый вызов и новое направление деятельности», - говорится в посте.
В комментариях горожане пожелали ему удачи на новом месте работы.
Андрей Гришин не уточнил, почему и куда уходит. Его телефон в данный момент отключен.
Кто будет исполнять обязанности руководителя управления ЖКХ, пока неизвестно: в телефонном справочнике администрации в строке «начальник» пока значится имя Андрея Гришина.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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