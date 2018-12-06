Анастасия Соборникова возглавила пресс-службу мэрии Пензы

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06 декабря 2018, 13:02Общество
Анастасия Соборникова стала начальником информационно-аналитического отдела администрации Пензы.
Коллегам ее представил мэр Виктор Кувайцев на совещании 6 декабря, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Анастасия Соборникова уже работала в информационно-аналитическом отделе с 2006 до 2015 год. Затем перешла в муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы», затем два года была главным специалистом-экспертом в пресс-центре губернатора и правительства Пензенской области.
Ранее пресс-службой горадминистрации руководила Татьяна Резепова, она покинула должность в конце ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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