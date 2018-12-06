06 декабря 2018, 13:02Общество

Анастасия Соборникова возглавила пресс-службу мэрии Пензы

Анастасия Соборникова стала начальником информационно-аналитического отдела администрации Пензы.

Коллегам ее представил мэр Виктор Кувайцев на совещании 6 декабря, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Анастасия Соборникова уже работала в информационно-аналитическом отделе с 2006 до 2015 год. Затем перешла в муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы», затем два года была главным специалистом-экспертом в пресс-центре губернатора и правительства Пензенской области.

Ранее пресс-службой горадминистрации руководила Татьяна Резепова, она покинула должность в конце ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 89
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_provesti_konkurs_na_luchshee_novogodnee_oformlenie_rayonov_goroda56/
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ