Анастасия Соборникова возглавила пресс-службу мэрии Пензы

Коллегам ее представил мэр Виктор Кувайцев на совещании 6 декабря, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Анастасия Соборникова уже работала в информационно-аналитическом отделе с 2006 до 2015 год. Затем перешла в муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы», затем два года была главным специалистом-экспертом в пресс-центре губернатора и правительства Пензенской области.

Ранее пресс-службой горадминистрации руководила Татьяна Резепова, она покинула должность в конце ноября, пишет ИА «Пенза-Пресс».