Анастасия Фесикова взяла «серебро» чемпионата Европы

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06 августа 2018, 13:36Спорт
Анастасия Фесикова, которая представляет Пензенскую область, стала серебряным призером чемпионата Европы по водным видам спорта.
Соревнования проходили в Шотландии. Пензячка показала результат 27,31 секунды и стала серебряным призером в плавании на 50 метров на спине.
Анастасия Фесикова уступила только британке Джорджии Дэвис 0,08 секунды. «Бронзу» взяла финка Мимоза Яллоу (27,70), сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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