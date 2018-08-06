06 августа 2018, 13:36Спорт

Анастасия Фесикова взяла «серебро» чемпионата Европы

Анастасия Фесикова, которая представляет Пензенскую область, стала серебряным призером чемпионата Европы по водным видам спорта.

Соревнования проходили в Шотландии. Пензячка показала результат 27,31 секунды и стала серебряным призером в плавании на 50 метров на спине.

Анастасия Фесикова уступила только британке Джорджии Дэвис 0,08 секунды. «Бронзу» взяла финка Мимоза Яллоу (27,70), сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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