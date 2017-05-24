24 мая 2017, 17:06Образование Анастасия Есавкина стала главной «умницей» Пензенской области В Первой студии телеканала «Экспресс» прошел финал интеллектуальной игры «Умники и умницы Сурского края». Почетным членом ареопага стал Юрий Вяземский - автор и бессменный ведущий программы на федеральном телеканале. Победитель регионального этапа примет участие в телевизионной олимпиаде и получит возможность побороться за право на особых условиях поступить в один из самых престижных вузов страны - МГИМО.

Умники и умницы Сурского края собрались в студии телеканала «Экспресс». Самые эрудированные ученики региона сражаются за возможность принять участие во всероссийском этапе телевизионной олимпиады. Пензенская викторина примечательна тем, что ее посетил бессменный автор и ведущий программы Юрий Вяземский.

«Пензенская область, запомните: она - самая щедрая и самая умная. Ну, пока мне так казалось, во всяком случае», - сказал он.



Право встать на дорожки получили три ученицы старших классов. Валерия Шайкина из Кузнецка смотрит «Умники и умницы» уже несколько лет. Раньше она и не мечтала оказаться на их месте, зато сегодня стоит в одном ряду с теми, кого по праву можно считать самими умными школьниками Сурского края.

«В этой программе меня привлекают сами участники. Они настолько умные, кажется это невероятно трудно. Быть сейчас здесь - это очень волнительно и необычно», - поделилась ученица школы №6 г. Кузнецка Валерия Шайкина.



По телевизору кажется, что школьники отвечают на вопросы молниеносно. Но на самом деле каждому участнику дается 30 секунд на обдумывание ответа. Это особенно важно для игрока на красной дорожке. Единственная ошибка может стоить шанса поступить в престижный вуз.

«Я считаю, что она переходит на второй этап. И оказалось, что ей достался самый легкий вопрос из тройки», - заметил ведущий.

Участницы, которые не пройдут финальную игру, не смогут побороться за льготы при поступлении в МГИМО. Однако получат подарок от Пензенского государственного университета.



«Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат дополнительно по десять баллов каждый при зачете результатов ЕГЭ при поступлении в наш университет. Это как результат личных достижений каждого из потенциального абитуриента», - рассказал ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.



Победительница финального этапа викторины Анастасия Есавкина вместе с двумя призерами отправится в Москву. Там пензенские школьники будут сражаться за возможность получить льготы при поступлении в МГИМО или учиться там бесплатно. Красная дорожка оказалась для нее счастливой. Ранее Насте уже доводилось стоять на ней, правда в другом конкурсе.

«Тогда последний этап строился по принципу конкурса «Умники и умницы». В тот момент мне тоже досталась красная дорожка, и я на ней выиграла. Сейчас история повторилась», - сказала ученица школы №7 г. Пензы Анастасия Есавкина.

Юрий Вяземский остался доволен общением с пензенскими школьниками. Однако признал, что некоторые вопросы были довольно легкими. Профессор МГИМО хочет посмотреть, как сурские умники и умницы покажут себя вдали от дома.



«Пензенские ребята замечательные, у них удивительные, красивые глаза и так далее. Но одной передачи мало, больше надо. Хочется еще смотреть и еще смотреть, чтобы они еще играли», - отметил автор и ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский.

В финале игры почетный член ареопага раздал ребятам автографы, пообщался с ними и позировал для селфи.

«Умники и умницы Сурского края» — часть масштабного проекта. Традиция проведения интеллектуальных игр в регионе продолжится. В 2017 году юные пензенцы смогут снова принять участие в викторине.

Образование

просмотров 76