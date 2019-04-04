Ампутировать лапу. Пензенцев просят помочь пострадавшему в аварии псу

«Аризоне не повезло. Видимо, после автоаварии она получила травму задних лап. Рана открытая, что спровоцировало очень быстрое загноенние. Если бы люди были добрее, если бы они отзывались на чужую боль и горе, как на свою, то спасти лапу удалось бы. А сейчас, одна из них точно будет ампутирована.

Травма старая, открытый перелом с размозжением всех мягких тканей. Вторая лапа также повреждена, сильно отекла.

Собаке назначили антибиотикотерапию, чтобы снять воспаление и спасти одну лапу. Пока Аризона - в стрессе, она отказывается от еды. Нам необходимы антибактериальная терапия, сбор средств на ампутацию и последующую реабилитацию, а также хороший корм», - написали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

О том, как помочь собаке, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».