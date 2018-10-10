Американская певица Финли приехала в Пензу с концертом

В Пензе выступила американская R&B-певица Финли. Наш город стал седьмым в ее первом гастрольном туре по России. Артистка призналась, что о российских композиторах и исполнителях, в том числе классиках, ей мало что известно, но это не помешало ей найти общий язык со слушателями.

«Меня зовут Финли, пожалуйста, веселитесь!» С этой зажигательной фразы началось знакомство американской исполнительницы с пензенцами. Она родилась во Флориде, где начала выступать в церкви в составе местного хора. Сейчас исполнительница записывает свой первый альбом, вдохновения для которого она ищет и в первом туре по России.



«Я планирую записать альбом, я думала, нужна одна песня, сейчас у меня - пять очень хороших песен, которые я могу туда включить, когда вернусь домой. Мой отец играл на пианино, и я слушала его музыку, также в мой багаж добавили Тони Брэкстон, я очень люблю ее голос. Много людей вдохновляют меня - Майкл Джексон, Рита Франклин, эти люди сделали меня той, кто я есть как певица», - рассказала она.

Пять собственных песен, которые Финли сочинила для первого альбома,- о любви, одиночестве и оптимизме. Конечно, в своем диалоге со зрителем она не смогла обойти свои авторские сочинения.



Своего рода проводником Финли к пензенскому зрителю стал эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд», который не первый раз выступает в сопровождении зарубежных исполнителей. При таком сотрудничестве большая часть репетиций проходят дистанционно, и лишь одна в день концерта - вживую. Репертуар для пензенского ансамбля необычен - популярная R&B и соул музыка.



Пенза стала седьмым городом, в котором Финли побывала в рамках своего тура. До этого американская певица побывала в Москве, Архангельске, Чите, Иркутске, Новосибирске и Ульяновске. Впереди в гастрольном туре - Ростов, Пермь, Самара, Геленджик, Калининград и Новороссийск.