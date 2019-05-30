Аллею в парке Ульяновых выложили брусчаткой

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30 мая 2019, 17:06Общество
30 мая мэр Виктор Кувайцев оценил ход благоустройства детского парка им. Ульяновых в Арбеково.
Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас обустроено бетонное основание под спортплощадку, выложена аллея из брусчатки, ведутся работы по отсыпке чернозема, засеивают траву вдоль дорожки. Также срублены аварийные деревья, в ближайшее время пройдет высадка саженцев.
«Нужно уделить внимание опорам освещения, чтобы они были не только энергоэффективными, но и удачно вписывались в современную городскую среду», – призвал Виктор Кувайцев.
Реновацию парка планируется завершить до 1 сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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