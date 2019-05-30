Аллею в парке Ульяновых выложили брусчаткой

Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас обустроено бетонное основание под спортплощадку, выложена аллея из брусчатки, ведутся работы по отсыпке чернозема, засеивают траву вдоль дорожки. Также срублены аварийные деревья, в ближайшее время пройдет высадка саженцев.

«Нужно уделить внимание опорам освещения, чтобы они были не только энергоэффективными, но и удачно вписывались в современную городскую среду», – призвал Виктор Кувайцев.

Реновацию парка планируется завершить до 1 сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».