Алия Мустафина отказалась от участия в Кубке России в Пензе

23 августа в Пензе стартует Кубок России (0+) по спортивной гимнастике. Спортсмены поборются в индивидуальном зачете. Кроме того, турнир станет одним из заключительных этапов отбора на чемпионат мира в Германии (0+).

За день до старта Кубка России по спортивной гимнастике сильнейшие атлеты страны привыкали к пензенским снарядам. Они провели первые тренировки во дворце спорта «Буртасы». У наставников и их подопечных была последняя возможность внести коррективы в каждое из упражнений. Однако эти изменения - несущественные, ведь к Кубку России спортсмены целенаправленно готовились не один месяц.

«К соревнованиям всегда идет особенная подготовка. Сначала - все по максимуму, а затем постепенно снижаем нагрузку, чтобы к турниру все было легче выполнять», - рассказала гимнастка Варвара Зубова.

Гимнасты будут выступать в индивидуальном зачете. Окончательный список участников Кубка России пока не сформирован, однако точно известно, что среди девушек регион будут представлять две спортсменки - Наталья Капитонова и Ульяна Перебиносова. Стоит отметить, что самая титулованная гимнастка, Алия Мустафина, отказалась от участия в этом турнире. Среди мужчин за Пензенскую область выступит призер Олимпийских игр Денис Аблязин, а также молодые атлеты - Григорий Климентьев и Ильдар Юскаев. Кроме того, участниками могут стать Иван Елькин и Олег Ступкин.

«Их задача - попасть в финал на своих видах, где они будут выступать. В первую очередь, это касается Климентьева и Юскаева. Знаю, что у Григория стоимость программы - 6.2. Это на уровне сильнейших гимнастов», - сказал главный судья Кубка России по спортивной гимнастике Валерий Старкин.

Такие турниры важны не только для самих спортсменов и их тренеров. Пример сильнейших гимнастов страны помогает вовлекать все больше детей в активные занятия спортом. Аналогичные цели преследует традиционная акция «Сурский край - без наркотиков» (0+), которая проходит на территории Пензенского региона с 12 августа по 9 сентября.

«Для меня спорт - это стиль жизни. Стараюсь постоянно работать над собой. Это касается не только профессиональных тренировок, но и утренней зарядки. Приятно замечать, когда ты активно занимаешься физической культурой, окружающие этот порыв подхватывают и тоже приобщаются к спорту», - рассказал гимнаст Евгений Пашкин.

Победители Кубка России определятся 27 августа. Этот турнир станет одним из последних отборочных на чемпионат мира, который пройдет в начале октября в немецком Штутгарте.