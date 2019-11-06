Алексей Ваулин о поражении пензенского «Дизеля»: Ребят упрекнуть не в чем

Подопечные Алексея Ваулина начали игру активно, однако после сложных первых минут гости постепенно перехватили инициативу, переведя игру в зону «желто-синих». Первая шайба была заброшена на 15-й минуте: ворота Ильяса Гафиуллина распечатал Виталий Тесленко, атаку организовали Дмитрий Черных и Сергей Алексеев.

Второй период подмосковная команда начинала в меньшинстве, а после недолгой игры в равных составах вновь осталась без одного игрока. «Дизель» убрал с площадки голкипера, однако даже вшестером взять ворота Павла Хомченко не удалось.

Несмотря на преимущество хозяев площадки, гол вновь праздновали хоккеисты «Химика». Счет удвоил Евгений Соловьев, ассистентами выступили Глеб Шашков и Дмитрий Черных. Через несколько секунд в створ «желто-синих» залетела третья шайба. Отличился Илья Карлин, точный пас которому отдал Максим Зюзякин.

Такой ход игры вынудил тренерский штаб пензенской дружины заменить вратаря. На площадку вышел Максим Борисов. Несмотря на то, что полевые игроки продолжали активно атаковать, второй период закончился при сухом счете.

В третьей двадцатиминутке игроки «Дизеля» стали действовать жестко, пытаясь спасти матч. Команда четыре раза оставалась в меньшинстве, но даже это не помешало все-таки размочить счет. Пока Александр Мокшанцев отбывал штраф, Никита Ли забросил шайбу с передачи Дениса Бельского. Она оказалась голом престижа – отличиться еще раз «желто-синие» так и не смогли.

Комментируя исход встречи, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин признался, что игра оставила двоякое впечатление.

«И ребят-то упрекнуть не в чем — старались, работали во всех периодах, создавали очень хорошие голевые моменты. Но «парень в красных щитках» — голкипер команды из Воскресенска — подтащил все, сыграл очень здорово, молодец. Я считаю, он отлично провел эту игру. После первого пропущенного гола мы раскрылись, а соперник умело сыграл по счету. А минутная расслабленность, две грубейшие ошибки во втором периоде привели к тому, что пришлось отыгрывать гандикап в две шайбы, а сделать это очень тяжело. Но в целом, повторюсь, мне не в чем упрекнуть своих ребят. Что касается ненужных удалений в концовке — это эмоции, мы уже поговорили об этом в раздевалке, будем отсекать это», - заявил наставник команды.

После 22 матчей «Дизель» имеет в активе 22 очка и располагается на 18-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч подопечные Алексея Ваулина проведут дома в четверг, 7 ноября, против узбекистанского «Хумо». Начало – в 19 часов. Возрастное ограничение – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».