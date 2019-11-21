Алексей Ваулин о победе «Дизеля»: Наши ошибки хорошо подчищал вратарь

Алексей Ваулин разделил мнение наставника волжан Александра Титова о том, что игра в Пензе мало чем отличалась от той, что несколько дней назад прошла в Тольятти – вязкая, с ожиданием ошибок от соперников.

«Я считаю, это из-за того, что у нас с «Ладой» и хоккей похожий, похожая система игры. Тут все зависит от того, кто меньше ошибается — тот и выигрывает. Сегодня получилось победить у нас», - пояснил тренер «желто-синих».

Он также выделил голкипера Илью Андрюхова, который совсем недавно вернулся в команду и уже отлично проявил себя в деле.

«Хочу добавить, что на протяжении всего матча наши ошибки хорошо подчищал вратарь. Огромное спасибо ему и всей команде», - добавил Алексей Ваулин, пишет ИА «Пенза-Пресс».