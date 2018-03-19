Александр Синюков прокомментировал итоги выборов в регионе

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19 марта 2018, 10:32Общество
Председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков в эфире радио «Эхо Пензы» рассказал, как прошли выборы президента в регионе.
«Явка составила 73,75%, по сравнению с выборами президента 2012 года, она выросла более чем на 4%. По мнению экспертов, есть много факторов роста явки, все-таки была проведена огромная работа. В целом, организационная составляющая - на высоком уровне, избиратели активно шли на участки, были очереди. Привлекали людей, в том числе, и технические новшества. Был новый порядок голосования по месту нахождения, многим не надо было домой ехать, например, студентам», - рассказал он.
По словам Александра Синюкова, самая большая явка в регионе зафиксирована в Шемышейском районе - 96,91%, в Никольском районе – 94,87%, Неверкинском – 91,86%.
«Путин набрал 79,98%; Грудинин — 9,98%; Жириновский — 5,60%; Собчак — 1,16%; Сурайкин — 0,72%; Явлинский — 0,60%; Бабурин — 0,59%; Титов — 0,52%», - сказал он.
Как сообщил Александр Синюков, в областную избирательную комиссию непосредственно в день голосования поступило более 30 заявлений о нарушениях.
«Это сообщения о возможных нарушениях. Мы благодарны наблюдателям, которые мониторили ситуацию. Безусловно, эти моменты есть, но они рабочего характера. В системе ГАС «Выборы» все сработало четко, сбоев и внештатных ситуаций не было. Были определенные моменты, связанные с работой КОИБов, в большей степени сыграл человеческий фактор. Наверное, нужно было больше времени для обучения работы с техникой», - отметил он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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