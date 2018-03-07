Самокутяев посетил пензенский предвыборный штаб Владимира Путина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 марта 2018, 19:16Общество
В Пензу приехал космонавт Александр Самокутяев. Герой России является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. В Пензе он встретился с волонтерами регионального избирательного штаба.
«С наилучшими пожеланиями и счастливого полета по планете «Жизнь» - написал на память гость, - который провел на околоземной орбите не одни сутки. Герой России уже не участвует в космических экспедициях, но и на земле у него не менее ответственная миссия. Александр Самокутяев является одним из доверенных лиц кандидата в президенты страны Владимира Путина. В Пензу он прибыл практически сразу после поездки во Владивосток.
Возможностью пообщаться с космонавтом молодежь воспользовалась сполна. Вопросы были как про сам космос, так и все, что с ним связано. Также спросили настоящего космонавта о фильме «Время первых» (6+).
«Все-таки это художественный фильм, и, к счастью, в фильме настоящие персонажи - Павел Беляев, его уже с нами нет, а с Сергеем Архиповичем Леоновым мы в хороших дружеских отношениях, мы с ним разговаривали и ему фильм тоже понравился», - сказал он.
Волонтеры регионального предвыборного штаба Владимира Путина расспросили Александра Самокутяева о его первом полете и первом выходе в открытый космос, о регулярных экзаменах, которые можно сдавать только на «пять», о нестандартных ситуациях во время работы на орбите. Например, однажды при стыковке к станции у грузового корабля отказал автоматика. И космонавты, проявив смекалку, прикрепили к транспортному модулю камеру, чтобы можно было управлять процессом дистанционно.
«Космонавт сидел на станции, а виртуально находился внутри грузовика, камеры видели станцию снаружи, как будто он там находится. Это достаточно сложный режим с запаздыванием, то есть если вы на машине поворачиваете руль влево, она должна повернуть, там же это происходит не сразу, а с задержкой», - пояснил Александр Самокутяев.
Во всех смыслах высокого гостя не могли не спросить про Пензу. Он ответил, что свысока ее видно и что Пенза навсегда останется его малой Родиной. Ведь здесь прошло его детство, здесь живет его мама.
07 марта 2018, 19:56Пензенскому экспертно-криминалистическому центру исполнилось 79 лет
07 марта 2018, 19:31Белозерцев поздравил отличившихся женщин с 8 Марта
07 марта 2018, 19:19Мужчины «Экспресса» поздравили коллег-женщин с 8 Марта
07 марта 2018, 19:16Самокутяев посетил пензенский предвыборный штаб Владимира Путина
07 марта 2018, 19:06В Пензе сотрудники Росгвардии провели учения в преддверии выборов
07 марта 2018, 19:02В 2018 году в Пензе отремонтируют свыше 100 километров дорог
07 марта 2018, 17:58В Пачелмском районе директора осудили за фиктивную запись в трудовой
07 марта 2018, 17:39В Мокшанском районе в ДТП с грузовым фургоном погиб мужчина