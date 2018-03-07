Самокутяев посетил пензенский предвыборный штаб Владимира Путина

«С наилучшими пожеланиями и счастливого полета по планете «Жизнь» - написал на память гость, - который провел на околоземной орбите не одни сутки. Герой России уже не участвует в космических экспедициях, но и на земле у него не менее ответственная миссия. Александр Самокутяев является одним из доверенных лиц кандидата в президенты страны Владимира Путина. В Пензу он прибыл практически сразу после поездки во Владивосток.

Возможностью пообщаться с космонавтом молодежь воспользовалась сполна. Вопросы были как про сам космос, так и все, что с ним связано. Также спросили настоящего космонавта о фильме «Время первых» (6+).

«Все-таки это художественный фильм, и, к счастью, в фильме настоящие персонажи - Павел Беляев, его уже с нами нет, а с Сергеем Архиповичем Леоновым мы в хороших дружеских отношениях, мы с ним разговаривали и ему фильм тоже понравился», - сказал он.

Волонтеры регионального предвыборного штаба Владимира Путина расспросили Александра Самокутяева о его первом полете и первом выходе в открытый космос, о регулярных экзаменах, которые можно сдавать только на «пять», о нестандартных ситуациях во время работы на орбите. Например, однажды при стыковке к станции у грузового корабля отказал автоматика. И космонавты, проявив смекалку, прикрепили к транспортному модулю камеру, чтобы можно было управлять процессом дистанционно.

«Космонавт сидел на станции, а виртуально находился внутри грузовика, камеры видели станцию снаружи, как будто он там находится. Это достаточно сложный режим с запаздыванием, то есть если вы на машине поворачиваете руль влево, она должна повернуть, там же это происходит не сразу, а с задержкой», - пояснил Александр Самокутяев.

Во всех смыслах высокого гостя не могли не спросить про Пензу. Он ответил, что свысока ее видно и что Пенза навсегда останется его малой Родиной. Ведь здесь прошло его детство, здесь живет его мама.