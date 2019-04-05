Александр Самокутяев ответил на вопросы пензенских единороссов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 апреля 2019, 18:04Общество
В Пензу приехал летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев. 5 апреля он встретился с участниками предварительного голосования для выдвижения в депутаты от партии «Единая Россия».
Встреча прошла в формате дружеской беседы. За большим столом собрались представители разных сфер, в том числе – студенты, врачи, руководители предприятий, многодетные мамы. Они смогли задать интересующие их вопросы Александру Самокутяеву. В ходе беседы он отметил, что на членах партии «Единая Россия» лежит большая ответственность.
«Не так все просто в нашей стране, учитывая ту сложную и политическую составляющую, которая давит на все направления нашего государства. Важно иметь грамотный рычаг, который мог бы в нужном направлении объединять большие массы граждан и, в первую очередь, молодежи», - сказал он.
Напомним, дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия» пройдут 6 и 7 апреля на телеканале «Экспресс» (16+). Члены партии озвучат различные темы, среди них - благополучие российских семей, будущих поколений, развитие экономики региона. Предварительное голосование состоится 26 мая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
05 апреля 2019, 19:36Пензенские росгвардейцы выявили лучшего пловца
05 апреля 2019, 19:31Пензенские школьники сразились с казахскими в «Креатив-бой»
05 апреля 2019, 19:28В Пензе проходит турнир по регби памяти Вадима Дин-Ислямова
05 апреля 2019, 19:23Пензенцы могут подать заявку на социальный грант
05 апреля 2019, 19:19В санитарной пятнице приняли участие более 10 тысяч пензенцев
05 апреля 2019, 19:16В Пензе стартовал турнир по плаванию, посвященный Дню космонавтики
05 апреля 2019, 19:14В Пензе прошел финал конкурса «Красавица в погонах»
05 апреля 2019, 19:09В пензенской почве обнаружили личинки паразитических червей