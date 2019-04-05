Александр Самокутяев ответил на вопросы пензенских единороссов

В Пензу приехал летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев. 5 апреля он встретился с участниками предварительного голосования для выдвижения в депутаты от партии «Единая Россия».

Встреча прошла в формате дружеской беседы. За большим столом собрались представители разных сфер, в том числе – студенты, врачи, руководители предприятий, многодетные мамы. Они смогли задать интересующие их вопросы Александру Самокутяеву. В ходе беседы он отметил, что на членах партии «Единая Россия» лежит большая ответственность.

«Не так все просто в нашей стране, учитывая ту сложную и политическую составляющую, которая давит на все направления нашего государства. Важно иметь грамотный рычаг, который мог бы в нужном направлении объединять большие массы граждан и, в первую очередь, молодежи», - сказал он.

Напомним, дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия» пройдут 6 и 7 апреля на телеканале «Экспресс» (16+). Члены партии озвучат различные темы, среди них - благополучие российских семей, будущих поколений, развитие экономики региона. Предварительное голосование состоится 26 мая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».