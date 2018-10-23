Активисты привели в порядок заброшенную усадьбу в селе Зубрилово

В селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области активисты привели в порядок территорию заброшенной усадьбы князей Голицыных-Прозоровских. Площадку перед памятником культуры расчищали от зарослей больше 100 человек со всей области.

Акция «По следам забытых усадеб» началась с зажигательного флешмоба. После танцев активистам раздали перчатки и грабли. К облагораживанию памятного места приступили больше 100 юношей и девушек со всей области - активисты студотрядов, школьники, студенты и местные жители.

Сооружения 18 столетия во власти природы с середины XX века: повсюду заросли деревьев и кустарников. Волонтерский десант занимался спасением культурного наследия региона, вооружившись топорами и бензопилами. Пока одни вырубали зеленые насаждения, другие убирали возле церкви сгнившие деревянные настилы. Приведение в порядок территории усадьбы - одна из первостепенных задач, которую поставили перед собой активисты.

«Мы провели три акции: в рамках первой благоустроили территорию ФАПа, второй - провели спортивные мероприятия для школьников, третьей - благотворительный марафон молодежного парламента, на котором в фонд сельской библиотеки были переданы книги», - рассказал организатор акции Андрей Сушков.

Неравнодушные пензенцы также оказали помощь и нуждающимся семьям. В Зубрилово привезли множество предметов гардероба для детей и взрослых. Организаторы обещают, что подобные акции пройдут на территории региона еще не раз (0+).