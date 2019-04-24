Активисты привели в порядок воинские захоронения на Митрофаньевском кладбище

Активисты ОНФ и поисковики убрались на могилах участников Великой Отечественной войны, расположенных а Митрофаньевском кладбище в Пензе.

Как сообщает пресс-служба организации, на кладбище находятся захоронения бойцов, которые скончались в госпиталях в 1941-1945 годах. Всего там - 136 могил.

Общественники привели в порядок надгробия, побелили бетонные основания, убрали листву, высадили саженцы. Акция прошла в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

«Также активисты привели в порядок могилу летчика, полковника Якова Михина. Место его захоронения установили в прошлом году после обращения племянника летчика. Яков Михин первым совершил двойной таран в годы советско-финской и Великой Отечественной войн, был тяжело ранен», - отмечают в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».