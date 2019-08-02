Активисты нашли в Бессоновском районе свалку у реки

Осмотр прибрежной зоны Суры показал - вблизи водного объекта мусора нет. Но стоило участникам зайти чуть дальше, в лес, как они наткнулись на настоящую свалку.

Ни дождь, ни сильный ветер - ничто не помешает волонтерам экологического движения "Зеленая волна" отыскать несанкционированные мусорные свалки. Об одной из них волонтерам рассказали рыбаки. Раньше отходы были разбросаны по всему пляжу. Недавно их убрали. Однако проблема не исчезла.

«Вычищена она не полностью, вычищена она с виду. А вот если углубиться нам вглубь посадок, то там – полное безобразие. И, хочу отметить, что характер мусора - одинаковый. Такое ощущение, что это одна и та же производственная, а именно мебельная компания, вываливает вот этот мусор не довозя его до полигона ТБО», - рассказал Игорь Пантюшов, председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества.



Безобразием волонтеры называют скрытый в зелени мусор. Здесь неизвестные складируют не просто бытовые отходы, а строительный мусор: фанеру, отходы мебельного производства, разбитые зеркала и стекла - все то, что в естественных условиях не перегнивает, тем самым нанося непоправимый урон природе.

«Свалки очень опасны. Дело в том, что грунтовые воды, дождевые, талые воды выносят все загрязняющие вещества в реку. Страдает экосистема», - пояснила Лариса Жигулина, учитель финансово-экономического лицея №29 г. Пензы.

Все факты сваливания мусора вблизи водного объекта волонтеры экологического движения зафиксировали. Фотографии и заявления они намерены подать в прокуратуру Пензенской области и региональное Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.