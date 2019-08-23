Активисты исследовали почву и состояние воды в Чаадаевке

По пескам, рекам и родникам. Масштабное исследование почвы и водных объектов провели в поселке Чаадаевка Городищенского района Пензенской области. В экспедицию отправились участники молодежного движения "Зеленая волна". С начала лета они проверяют экологическое состояние лесов, полей и водоемов.

Городищенский район, поселок городского типа Чаадаевка, песчаный карьер. Добывать песок здесь начали в послевоенные годы. Это место заинтересовало юных геологов из Пензы. Отсюда свою экспедицию по Чаадаевке начали участники молодежного экологического движения "Зеленая волна".

Активисты осмотрели почву и растительность по контуру карьера. Взяли пробы песка. Их исследуют уже в лабораторных условиях. Общественники хотят выяснить, как промышленная добыча полезных ископаемых повлияла на природу и какие меры по экологическому восстановлению земель принимают местные власти.

«Мы видим, что рекультивация идет постепенная - те пески, которые не используются в промышленности, засыпают, высаживают деревья. Так и должно быть для того, чтобы восстановить экологическое равновесие на данной территории», - сказала Лариса Жигулина, член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества.

Следующей точкой остановки экспедиции стали родники, освященные в честь преподобного Серафима Саровского и великомученика Георгия Победоносца. Источники располагаются буквально в пяти метрах друг от друга. Экологи проверили состав воды в каждом из них с помощью мини-экспресс лаборатории.

Измерили содержание соли: 0,8 мл на литр - это очень низкий показатель, то есть вода ультропресная. Также активисты определили содержание в воде железа, хрома, хлора и нитратов. Анализ занял не более 20 минут.

«Первый родник - у него – Ph- 6,5 - это норма для родников, а во втором – Ph - 2, это говорит о кислотности почвы (это из-за донирующих горных пород, поэтому вода с привкусом железа получается). В принципе, остальные показатели – одинаковые», - заявила Анна Зименкова, участница движения "Зеленая волна".

Таким же образом исследовали и химический состав воды в Суре, которая протекает недалеко от родников. О состоянии реки экологи могут судить и по определенным видам растений.

«В речке мы нашли таких представителей, как эладея и роголистник. Они обычно обитают в пресных прудах и реках, и свидетельствовать могут только об органических загрязнениях. Это может говорить о цветении реки, то есть они не показывают, что реки загрязнены тяжелым металлом или химикатами. Они растут в чистых реках», - рассказала Наталья Веряева, участница движения "Зеленая волна".

На основе исследований в Чаадаевке участники "Зеленой волны" подготовят аналитический отчет, а также статьи, с которыми будут выступать на научно-практических конференциях в новом учебном году.