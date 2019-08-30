Активисты борются со стихийной свалкой в Бессоновке

Борьба активистов со стихийным скоплением мусора ежегодно происходит в Бессоновке. Причем свалки появляются в тех же местах. Жители выбрасывают бытовые отходы прямо посреди полей и возле лесов. Мусор убирают местные волонтеры, но вскоре он появляется вновь. За решение проблемы взялись участники экологического движения «Зеленая волна» пензенского отделения «Русского географического общества».

«Помертвело чисто поле», - эти слова знаменитой басни Крылова больше всего подходят под описание пейзажа в окрестностях Бессоновки. Правда, здесь поля «помертвели» не потому что наступила осень. Дело - в мусоре.

Проблему обнаружила семья Киреевых - это местные активисты. Они сразу же обратились к пензенским коллегам из областного отделения «Русского географического общества» и к участникам экологического движения «Зеленая волна».

Как говорит Сергей Киреев, история повторяется. Ведь в прошлом году в этих местах была огромная стихийная свалка, которую было видно даже из космоса. Однако после обращения в прокуратуру и администрацию Бессоновского района территорию расчистили.

«Здесь были грейдеры, грузовики, я точно не знаю, сколько машин вывезли, но была просто предотвращена экологическая катастрофа. В данный момент, конечно, речь не идет о масштабном загрязнении, но если мы сейчас не обратим внимание, то пройдет два-три года и здесь снова будет пять гектаров мусора, снова Бессоновка будет сваливаться в экологическую дыру», - рассказал координатор движения «Зеленая волна» в Бессоновском районе Сергей Киреев.

А это место - уже в нескольких километрах от загрязненных полей. В северной части Бессоновки, вдоль лесополосы - полоса из бытовых отходов и строительного мусора. Год назад волонтеры проводили здесь экологическую акцию. И снова все впустую.

«В прошлом году мусора было еще больше. Мы убрали его весь, и становится очень обидно, что люди не уважают не только саму природу, но и человеческий труд. Нас было около 20 человек, мы убирали, наверное, часов пять все это», - вспоминает участница движения Кристина Киреева.

Участники «Зеленой волны» утверждают: такое скопление мусора «медленно, но верно» убивает природу. Чтобы в этом убедиться, достаточно только внимательнее посмотреть на листья деревьев, траву и цветы, которые растут возле свалок.

«Перед нами находятся листья, которые мы смогли найти. С различным видом некроза. На них либо какой-то налет, либо грибок. Все это говорит о том, что земля здесь - довольно загрязненная и ничего хорошего не выйдет, если свалки не убрать», - пояснил участник движения Егор Морозов.

Активисты зафиксировали экологические нарушения на фотокамеры. По итогам поездки в Бессоновку составят письменный отчет и направят его в надзорные органы.

«Мы направим обращение в прокуратуру, в Росприроднадзор, чтобы приняли жесткие меры к непосредственным загрязнителям этой территории или к людям, которые отвечают за нее. Хотелось бы, чтобы, прежде всего, администрация работала с гражданами поселка Бессоновка, Бессоновского района – полигон-то у вас практически под носом, ну зачем сюда вывозить, в такие живописные места? Скоро здесь будет, как на чемодановской свалке», - сказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Волонтеры вновь собираются провести здесь уборку. Однако они уверены, что мусор так и будет появляться в полях и лесах Бессоновки, пока местные жители не научатся уважать природу.