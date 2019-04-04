Актеры пензенской театральной студии «Первая скрипка» покорили Сочи

Пензенская лаборатория актерского мастерства «Первая скрипка» покорила Сочи. В конце марта на Черноморском побережье проходил фестиваль любительских театров. Ребятам пришлось соперничать с коллективами из 30 регионов страны. В итоги пензенцы завоевали сразу несколько весомых наград.

Учащиеся лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» достойно выступили на втором фестивале любительских театров и театрального интенсива «В главной роли». Пензенцы собрали множество наград в номинации «Драматический театр».

«Ожидал такого результата. Мы взяли много призов. Стали лауреатами второй степени, получили награду за лучшую женскую роль второго плана и лучший образ героя, а также приз зрительских симпатий», - рассказал руководитель лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» Сергей Казаков.

Соперниками пензенцев были не только молодежные и детские театры, но и довольно возрастные коллективы. Критерий был только один - труппа должна быть любительской. Пензенские артисты представили на суд зрителей спектакль «Завтра была война» (12+) по пьесе Бориса Васильева. Марии Трошкиной за роль Вики Люберецкой досталась статуэтка за лучшую роль второго плана.

«Очень прочувствовала свою героиню. Она мне близка, и я смогла воплотить эту роль, этого персонажа так, как чувствую. Осталось много воспоминаний, ведь на этом фестивале получила первую большую награду», - сказала она.

Благодаря успешному выступлению пензенцев заметили и пригласили к себе организаторы более весомых театральных фестивалей. Воспитанников «Первой скрипки» в октябре ждут в Санкт-Петербурге, в декабре - в Германии. А руководитель лаборатории Сергей Казаков ждет к себе новых учеников. 20 апреля состоится кастинг (6+) в новый набор театрального кружка.