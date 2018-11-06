Актеры пензенского драмтеатра исполнили любимые композиции

Одной из площадок «Ночи искусств» стал пензенский драматический театр. Актеры отошли от привычных канонов и говорили со зрителями от своего лица. А вернее - пели. Они исполнили самые любимые композиции из фильмов, а также спектаклей, в которых им приходилось играть.

Столь редкие для современного театра вокальные опыты и актерские истории: именно такой неформальный подход выбрали в областном театре для столь же неформальной акции «Ночь искусств». В зрительном зале - ожидаемо ажиотаж, кресла занимали целыми школьными классами.

«Мы привели учащихся вторых классом, только начинаем приучать их к музеям, театрам, это достаточно сложно, потому они кричат, веселятся», - рассказала преподаватель школы №28 Татьяна Котлярова.

В этот вечер на сцене звучали только самые любимые актерами песни из кино и постановок с их собственным участием. Заслуженная артистка России Галина Репная, сидя в гримерной, повторяла известную мудрость «из песни слов не выкинешь».

«Мы будем петь песню, которую пели артисты - это, к сожалению, ушедшая Мария Ивановна Тамбулатова и Николай Никифорович Шевкуненко», - сказала она.

На сцене в этот вечер звучали и современные произведения. Песню из спектакля «Золото, любовь, революция» (16+) Юрий Землянский, казалось бы, впервые исполнил только в прошедшем сезоне. Далеко не всем постоянным зрителям она знакома. Но те, кто оказался в зале в «Ночь искусств», вряд ли ее забудут.

О том, сколько по времени продлится «Ночь искусств» в пензенском драматическом театре даже не брались изначально судить. Потому что выходы «на бис» были неминуемы.