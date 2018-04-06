Акции по весенней уборке Пензы планируют устраивать еженедельно

В Пензе прошла первая в 2018 году санитарная пятница. С лопатами и метлами на весеннюю уборку вышли представители общественных организаций, студенты, сотрудники различных организаций и предприятий. Акции по уборке города должны стать еженедельными (0+). А больших субботников в областном центре будет два - 21 и 28 апреля.

Местные жители, проходя по грязи, говорят о старательности дворника. В наступившую весну двухэтажные дома и частный сектор - самые проблемные районы. Там еще груды не растаявшего снега и мусор, источник которого - гаражи по соседству. Их владельцы утверждают, что уберут завалы бытовых отходов самостоятельно.

Активисты, общественники и студенты не стали ждать пока растает снег, а решили ускорить процесс. «45-й меридиан» захлестнула «зеленая волна». Представители Русского географического общества совместно со студентами ПГУ и многопрофильного колледжа, вооружившись лопатами, вышли в сквер на пересечении улиц Пушкина и Кулакова.

«Впереди много традиционных акций - «Живи долго, дедушка Хопер» (0+), которую мы проведем 21 апреля у истоков реки. Далее мероприятие, посвященное 9 Мая, оно пройдет 28 апреля в микрорайоне Заря и будет называться «Посади дерево - вспомни о войне» (0+)», - рассказал председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

В первую санитарную пятницу на уборку вышли и сотрудники мэрии. Их объект благоустройства - сквер имени Пушкина и территория возле городской администрации. Ожидается, что акции по весенней уборке Пензы будут устраивать еженедельно.

«Дворовые территории надо убирать, особенно те места, где было больше всего снега, это касается парковочных пространств, поэтому рассчитываем, что нас услышат юридические лица», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Провести в регионе месячник благоустройства распорядился губернатор Иван Белозерцев. Известно, что два масштабных субботника пройдут в Пензе 21 и 28 апреля (0+). Пензенцев призывают присоединиться к уборке города и навести порядок в собственных дворах. Пока же главными городскими проблемами остаются потоки талой воды на дорогах и огромные лужи во дворах.