04 октября 2017, 19:38Образование «Академия Ростум» открывает первую в Пензе бизнес-школу для подростков Прокачать личную эффективность. Подружиться с крутыми бизнесменами города Пензы. Узнать, как построить успешный бизнес. Прокачают познакомят научат в бизнес-школе «Академии Ростум».

Где водятся акулы бизнеса и как наварить самую густую прибыль, знают в бизнес-школе! «Академия Ростум» открывает первую в Пензе бизнес-школу для подростков 12-17 лет – новый проект Центра профессионального выбора. Начать задумываться о собственном бизнесе, когда тебе всего 14, – самое время, уверены наставники бизнес-школы.

«Есть поколение, которое скоро нас сменит. И, я думаю, чем раньше мы начнем их готовить к взрослой жизни, тем лучше. Я хочу с ними общаться и рассказать им то, что умею сам, поделиться личным опытом», - рассказал бизнесмен, наставник бизнес-школы «Академии Ростум» Илья Иссаков.

Понять себя, взаимодействовать с другими людьми, строить свой личный бренд и разрабатывать проекты, которые будут востребованы рынком. Всему этому научат в бизнес-школе «Академии Ростум».

«Это не игра в бизнес, а серьезный бизнес-курс, который учит строить продуманный и технологичный бизнес. Уже в 2017 году в Центре профессионального выбора пройдут 13 программ. Это бизнес-школа, школа кино и телевидения, лагерные смены различной тематики, тренинги, квесты и, кроме того, мы проводим профессиональное тестирование. Все программы позволяют детям осознать себя, свои способности, попробовать себя в самых разных профессиях и на этом основании выбрать профессию и дальнейшее учебное заведение. А родителям мы помогаем конструктивно взаимодействовать с детьми на этом сложном, но очень важном этапе жизненного выбора», - пояснила исполнительный директор «Академии Ростум» Ольга Коновалова.

Узнать подробности можно прямо сейчас. Звоните: 49-90-55.

«Академия Ростум»: одобрено детьми, проверено родителями!

Образование

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