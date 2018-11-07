Академия Никиты Михалкова покажет в Пензе новый спектакль

Спектакль представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции, сообщает пресс-центр облправительства.

«Я рад пригласить вас на новый спектакль нашей академии. Традиционно постановка состоит из произведений по мотивам великих русских классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина. Это некая довольно вольная, но в то же время уважительная интерпретация великой русской прозы. Участники спектакля – третий набор актерского курса академии», – отметил Никита Михалков.

«Я очень надеюсь, что вас это заинтересует, и вы с любопытством посмотрите итог работы нашей творческой лаборатории. Но если вдруг вам это не удастся, спешу заверить, что наш новый театральный сезон откроется яркой премьерой именно этого спектакля, и мы будем продолжать играть все постановки, которые ранее уже вошли в репертуар Государственного театра киноактера. Уверен, что живая история, восполненная на сцене с потрясающими декорациями, создающими эффект оживших полотен выдающегося художника Юрия Купера, никого не оставит равнодушным», – добавил Никита Михалков.

Фоторепортажи со спектаклей «Метаморфозы» (12+) и «Метаморфозы-2» (12+) можно посмотреть на сайте информагентства «Пенза-Пресс».

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».