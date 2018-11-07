Академия Никиты Михалкова покажет в Пензе новый спектакль

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 ноября 2018, 13:36Культура
В пензенском областном драмтеатре 11 ноября в 19.00 состоится премьерный показ спектакля творческой лаборатории академии Никиты Михалкова «Метаморфозы-3: Враги» (12+).
Спектакль представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции, сообщает пресс-центр облправительства.
«Я рад пригласить вас на новый спектакль нашей академии. Традиционно постановка состоит из произведений по мотивам великих русских классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина. Это некая довольно вольная, но в то же время уважительная интерпретация великой русской прозы. Участники спектакля – третий набор актерского курса академии», – отметил Никита Михалков.
«Я очень надеюсь, что вас это заинтересует, и вы с любопытством посмотрите итог работы нашей творческой лаборатории. Но если вдруг вам это не удастся, спешу заверить, что наш новый театральный сезон откроется яркой премьерой именно этого спектакля, и мы будем продолжать играть все постановки, которые ранее уже вошли в репертуар Государственного театра киноактера. Уверен, что живая история, восполненная на сцене с потрясающими декорациями, создающими эффект оживших полотен выдающегося художника Юрия Купера, никого не оставит равнодушным», – добавил Никита Михалков.
Фоторепортажи со спектаклей «Метаморфозы» (12+) и «Метаморфозы-2» (12+) можно посмотреть на сайте информагентства «Пенза-Пресс».
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
07 ноября 2018, 19:56Мошенники списали с банковской карты пензячки все средства
07 ноября 2018, 19:38Пензячка забила сестру лопатой
07 ноября 2018, 19:36В Пензе на улице Ватутина загорелась квартира
07 ноября 2018, 19:31В Пензе на проспекте Победы обрушился асфальт
07 ноября 2018, 19:23Губернатор стал почетным гостем окружного форума «Артпространство»
07 ноября 2018, 19:16В Пензе прошел концерт гитариста-виртуоза из Москвы
07 ноября 2018, 19:14Пензенское отделение РГО отмечено на всероссийском уровне
07 ноября 2018, 19:09Компания «Дамате» построила в Нижнем Ломове дом для сотрудников