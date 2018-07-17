Агрегаторы будут отвечать за оказание услуг

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 июля 2018, 17:26Общество
Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «О защите прав потребителей». В частности, речь идет об усилении защиты прав потребителей, делающих покупки через Интернет. Благодаря документу будет сделан очередной шаг на пути к более цивилизованному рынку онлайн-торговли, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.
Согласно поправкам, агрегаторы станут полноценными участниками договора об оказании услуг. Покупатель сможет взыскать деньги, если он получит некачественные товары (услуги), или будут нарушены соответствующие сроки.
«Сегодня в Интернете действуют товарные агрегаторы, которые, по сути, являются посредниками между продавцом и покупателем услуг и товаров. То есть, эти агрегаторы фактически не несут никакой юридической ответственности за то, что они продают потребителям. В этой связи законопроект вводит понятие «агрегатор товаров и услуг» для владельцев сайтов, на которых есть информация о товаре или услуге, а также возможность заказать их у стороннего поставщика и произвести предварительную оплату.
Это очень важный законопроект, который позволит нам сегодня сделать более цивилизованным наше законодательство, урегулировать ряд спорных моментов и защитить потребителей», - подчеркнул Денис Кравченко.
17 июля 2018, 19:44В Пензе готовят к заливке большую площадку «Дизель-Арены»
17 июля 2018, 19:42В Пензе ремонт автомагистралей планируют завершить к концу лета
17 июля 2018, 19:33Пензенцы могут внести свои предложения по изменению пенсионной системы
17 июля 2018, 19:26В Пензе завершается восстановление родника у Солдатского озера
17 июля 2018, 19:21Пензенская компания «Парафарм» стала участником «Полезной субботы»
17 июля 2018, 19:12Пензенские росгвардейцы вернулись из командировки на ЧМ-2018
17 июля 2018, 19:07Пензенские бизнесмены стали первопроходцами «Школы экспорта»
17 июля 2018, 19:03В Пензе стартовал очередной этап спартакиады молодежи России