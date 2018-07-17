Агрегаторы будут отвечать за оказание услуг

Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «О защите прав потребителей». В частности, речь идет об усилении защиты прав потребителей, делающих покупки через Интернет. Благодаря документу будет сделан очередной шаг на пути к более цивилизованному рынку онлайн-торговли, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

Согласно поправкам, агрегаторы станут полноценными участниками договора об оказании услуг. Покупатель сможет взыскать деньги, если он получит некачественные товары (услуги), или будут нарушены соответствующие сроки.

«Сегодня в Интернете действуют товарные агрегаторы, которые, по сути, являются посредниками между продавцом и покупателем услуг и товаров. То есть, эти агрегаторы фактически не несут никакой юридической ответственности за то, что они продают потребителям. В этой связи законопроект вводит понятие «агрегатор товаров и услуг» для владельцев сайтов, на которых есть информация о товаре или услуге, а также возможность заказать их у стороннего поставщика и произвести предварительную оплату.

Это очень важный законопроект, который позволит нам сегодня сделать более цивилизованным наше законодательство, урегулировать ряд спорных моментов и защитить потребителей», - подчеркнул Денис Кравченко.