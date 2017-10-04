Аграрии Пензенской области начали уборку кукурузы на зерно

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04 октября 2017, 17:32Общество
Уборку урожая кукурузы первыми начали сельхозтоваропроизводители Пензенского и Наровчатского районов.
По состоянию на 3 октября средняя урожайность кукурузы на зерно составляет 78 ц/га. Всего в 2017 году кукурузу на зерно предстоит убрать с площади 49,7 тысяч гектаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В Пензенской области на отчетную дату намолочено 2,3 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность по региону - 36 ц/га. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 92% площадей», - сообщает пресс-центр облправительства.
Аграрии продолжают полевые работы по уборке сельхозкультур. Так, валовой сбор сахарной свеклы составляет 1 млн 8 тысяч тонн, подсолнечника – 19,1 тысячи тонн. Средняя урожайность подсолнечника по Пензенской области – 14 ц/га.
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