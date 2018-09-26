Агентство «Арт-гвардия» готово радовать пензенцев новыми концертами

В Пензе стартовал новый концертный сезон от агентства «Арт-гвардия» (0+). В последнее время областной центр не остается в стороне от внимания популярных исполнителей. Сезон 2018-2019 не станет исключением.

В Пензу пришла жаркая и громкая осень. В новом концертном сезоне впервые свой родной город на гастрольной карте отметил Егор Крид. С большой сольной программой популярного певца встретила шеститысячная аудитория. С таким же аншлагом прошел и концерт, пожалуй, главной поп-группы страны «Руки вверх». Бессменного солиста коллектива Сергея Жукова фанаты поддерживали танцами и, конечно, совместным пением.

Возможность услышать вживую и пообщаться с любимым исполнителем пензенцам дарит компания «Арт-гвардия». Агентство знает, как профессионально организовать выступления известных и даже легендарных групп, в числе которых - Limp Bizkit, «ДДТ», «Би-2», Noize MC и «Ленинград». На новый сезон - не менее амбициозные планы.

О предстоящих музыкальных и других ярких событиях города теперь можно узнать на волне 105.2 FM. На радио «Экспресс» стартовала программа «В кассу» (16+), которая выходит в эфир по средам и пятницам в 17.00. Кстати, принять участие в интерактивном шоу может любой желающий.

«В студии находятся два ведущих. Каждый занимает определенную позицию по отношению к выбранному артисту и отстаивает его интересы, говорит, почему он должен посетить наш город», - рассказал автор и ведущий программы «В кассу» на радио «Экспресс» Андрей Платонов.

В ближайшее время «делать кассу» в Пензе будут гитарист-виртуоз Дидюля (12+), певица Наргиз (6+) и столичная фолк-рок-группа «Мельница» (0+). А дальше - больше!

Все подробности и афишу пензенские меломаны могут уже сейчас узнать на официальном сайте пензенской концертной компании «Арт-гвардия».