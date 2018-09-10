Администрация Пензы обнародовала стоимость занятий на стадионе «Зенит»

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10 сентября 2018, 17:37Общество
В администрации Пензы подписали документ, определяющий услуги, которыми можно воспользоваться на обновленном стадионе «Зенит», и их стоимость.
Согласно документу, размещенному на сайте мэрии, час занятия на поле с искусственным покрытием стоит 2800 рублей, с естественным покрытием – 5360. Массовые спортивные мероприятия там же будут стоить 4800 рублей и 8520 рублей соответственно за 60 минут.
Занятия на половине поля с искусственным покрытием – 1400 рублей за час, с естественным – 2680 рублей.
Напомним, стадион «Зенит» реконструировали к Чемпионату мира по футболу. Предполагалось, что он станет тренировочной базой одной из команд, но страны-участницы предпочли более крупные города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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