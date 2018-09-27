Администрация Пензы купила полсотни флагов

На сайте госзакупок появилась информация о том, что администрация Пензы купила у местного предпринимателя флаги на 180 тысяч рублей.

Как следует из документации, у бизнесмена Игоря Лебедева за счет средств городского бюджета мэрия купила 52 флага – России (66 310,2 руб.), Пензы (49 698 руб.) и Пензенской области (64 650,96 руб.).

25 сентября появилась информация об исполнении контракта. Поставщик гарантировал, что товар не потеряет своих качеств в течение года, пишет ИА «Пенза-Пресс».