28 мая 2017, 17:51Общество Абрашкин: Призываю пензенцев принять участие в политической жизни региона Замначальника информационно-аналитического управления развития образования Института регионального развития Пензенской области Александр Абрашкин принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты парламента.

Александр Абрашкин сам является участником предварительного голосования. Он выразил надежду на то, что в новый состав депутатского корпуса войдут молодые, талантливые и инициативные молодые люди.

«Сегодня я сделал свой выбор и поддержал людей, достойных для их дальнейшего выдвижения партией «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. Процедура предварительного голосования позволила мне познакомиться с кандидатами, с их программами и видениями путей развития нашей области. Каждый из тех, за кого я проголосовал сегодня, достоин быть депутатом следующие пять лет. Призываю всех жителей принимать активное участие в политической жизни нашего региона», - сказал он.

Явка избирателей по состоянию на 16.00 в регионе составила 9,52%.

Общество

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/5/28/aleksandr-abrashkin-progolosoval-za-dostojnyh/