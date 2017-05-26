Абрашкин: Призываю пензенцев принять участие в политической жизни региона

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 мая 2017, 17:51Общество
Замначальника информационно-аналитического управления развития образования Института регионального развития Пензенской области Александр Абрашкин принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты парламента.
Александр Абрашкин сам является участником предварительного голосования. Он выразил надежду на то, что в новый состав депутатского корпуса войдут молодые, талантливые и инициативные молодые люди.
«Сегодня я сделал свой выбор и поддержал людей, достойных для их дальнейшего выдвижения партией «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. Процедура предварительного голосования позволила мне познакомиться с кандидатами, с их программами и видениями путей развития нашей области. Каждый из тех, за кого я проголосовал сегодня, достоин быть депутатом следующие пять лет. Призываю всех жителей принимать активное участие в политической жизни нашего региона», - сказал он.
Явка избирателей по состоянию на 16.00 в регионе составила 9,52%.
28 мая 2017, 19:29Дворянинов: Пензенцы проявляют активную гражданскую позицию
28 мая 2017, 17:51Абрашкин: Призываю пензенцев принять участие в политической жизни региона
28 мая 2017, 17:46Супиков: Уверен, пензенцы проголосуют за самых достойных кандидатов
28 мая 2017, 15:36Председатель молодежного парламента приняла участие в праймериз «ЕР»
28 мая 2017, 13:46Атяшкин: В предварительном голосовании ЕР участвует 30% молодежи
28 мая 2017, 11:17Лидин принял участие в предварительном голосовании «Единой России»
26 мая 2017, 19:58В Пензе 13 команд соревнуются на футбольном фестивале «Локобол»
26 мая 2017, 19:41Колокольцев осмотрел новое здание УМВД в Пензе