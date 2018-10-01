Аблязин завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира

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01 октября 2018, 17:59Спорт
Пензенский гимнаст Денис Аблязин выступил на этапе Кубка мира в Париже. Из столицы Франции он привезет бронзовую медаль.
Как отметили в пресс-службе регионального минспорта, Денис Аблязин был на этих состязаниях единственным представителем России. Он выступал на двух снарядах.
В квалификации в опорном прыжке пензенский спортсмен выступил неудачно и потерял шансы на медаль, а вот с кольцами все сложилось – в финал он вышел со вторым результатом и в итоге завоевал «бронзу». Первым в этом виде стал француз Самир Аит Саид, вторым - украинец Игорь Радивилов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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