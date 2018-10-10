10 октября 2018, 14:25Культура

Абашево признают местом традиционного промысла

В Пензенской области село Абашево Спасского района намерены признать местом традиционного бытования народных художественных промыслов региона.

Село утвердят как территорию по производству художественной керамики. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Стоит отметить, что, по федеральному законодательству, такие территории должны определить в каждом регионе. В некоторых субъектах списки мест традиционного промысла уже сформировали.

Абашевская игрушка - уникальный сувенир Пензенской области. В основном это свистульки в виде фантасмагоричных животных: оленей, козлов, лошадей. Преимущественно оформлены синими, зелеными, красными красками, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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