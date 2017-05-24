24 мая 2017, 19:45Общество На водоемах Пачелмского района задержали двух браконьеров На территории Пачелмского района Пензенской области полицейские вместе с сотрудниками Росрыболовства выявили несколько фактов незаконной добычи рыбы. Один из них произошел в самой Пачелме, другие - на водоеме близ села Дмитриевка.

Во время профилактического рейда участковые заметили мужчину, который ловил рыбу с помощью сетей. На берегу стражи порядка обнаружили добычу - около 15 килограммов рыбы.

Некоторое время спустя возле того же водоема полицейские задержали еще одного браконьера. Орудия незаконного лова были изъяты в качестве вещественных доказательств.

«Личности граждан были установлены, ими оказались жители Нижнеломовского и Каменского районов. Они пояснили, что знали о запретах, которые действуют в период нереста, и нарушили закон сознательно. Для того, чтобы избежать ответственности за свои действия, они отправились на рыбалку далеко от дома и выбрали для промысла темное время суток», - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

По факту незаконной добычи рыбы возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса России. Ее санкции предусматривают штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы сроком до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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