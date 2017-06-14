80 пензенцев отправились на молодежный форум ПФО

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14 июня 2017, 13:35Образование
14 июня первая делегация Пензенской области в составе 80 человек отправилась на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2017», который пройдет в Самарской области.
В рамках форума 2017 года будет девять направлений: «Ты – предприниматель», «МедиаВолна», «Инновации и техническое творчество», «Поколение Добра», «Культурный БУМ!», «Патриот», «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Малая родина – большие возможности» и «Политика», пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, авторы проектов смогут поучаствовать в конкурсе на получение грантовой поддержки.
Программа форума включает образовательную программу, мастер-классы, фестиваль танцев, выставку научно-технического творчества молодежи, встречи с известными людьми и сдачу норм ГТО.
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