14 июня 2017, 13:35Образование 80 пензенцев отправились на молодежный форум ПФО 14 июня первая делегация Пензенской области в составе 80 человек отправилась на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2017», который пройдет в Самарской области.

В рамках форума 2017 года будет девять направлений: «Ты – предприниматель», «МедиаВолна», «Инновации и техническое творчество», «Поколение Добра», «Культурный БУМ!», «Патриот», «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Малая родина – большие возможности» и «Политика», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, авторы проектов смогут поучаствовать в конкурсе на получение грантовой поддержки.

Программа форума включает образовательную программу, мастер-классы, фестиваль танцев, выставку научно-технического творчества молодежи, встречи с известными людьми и сдачу норм ГТО.

Образование

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Источник фотографии: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/06/14/11155283